Thriller „Retrospekcja”. Świetny, wciągający, dobrze się czyta. Akcja dzieje się latem w Portugalii

Lato 2018 roku. Osiemnastoletnia Amanda mieszka w Kanadzie i jest tuż przed rozpoczęciem studiów. Na razie nagrywa filmy w internecie i marzy o tym, by zostać dziennikarką. Przed nią pracowite lato. Właśnie przyleciała do Anglii, by zająć się małym dzieckiem znajomych ojca. Zaprzyjaźniona rodzina chce spędzić wakacje w Portugalii, więc oczywiste jest, że pojedzie tam też Amanda. Dziewczyna ma nadzieję, że później uda się jej jeszcze zwiedzić kawałek Europy.

W Portugalii Amanda poznaje rodzinę Temple’ów zajmującą sąsiednie dwie wille. W wielopokoleniowej rodzinie prym wiedzie Celia, która właśnie straciła męża. Max był znanym psychologiem, autorem książek, telewizyjnym ekspertem, próżno szukać osoby, która go nie znała. Wydaje się, że to rodzina idealna, z trójką dorosłych dzieci, z wnukami, zapraszająca sąsiadów na przyjęcia.

Rodzina kryje jednak w sobie mroczną tajemnicę. Szesnaście lat wcześniej, podczas wakacji 2002 roku, w tym samym miejscu ginie półtoraroczna Niamh, wnuczka Temple’ów. Dziewczynki nie udaje się odnaleźć, śledczy ustalają, że musiała sama spaść z klifu do morza, gdy rodzina i przyjaciele akurat nieźle się bawili.