Tomasz Fornal: Teraz w MŚ zaczyna się poważne granie

Na dwa dni przed 25. urodzinami zadebiutował pan w mistrzostwach świata. To był szczególny dzień?

Nie dzień jak co dzień (śmiech). Mówiąc jednak poważnie fajnie było zagrać przed tą publicznością w Spodku. Jest w tej hali faktycznie coś magicznego. Ciężko to opisać, bo tego nie kupisz. Na to musisz pracować przez lata. Po się trenuje, żeby przeżyć takie momenty i móc wystąpić przed taką publiczności. Nie oszukujmy się Meksyk to nie jest topowa drużyna, oczywiście nie obrażając rywali, a wszystkie bilety były sprzedane i hala była wypełniona po brzegi. To było jedno wielkie "wow".

