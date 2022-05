Tragedia w Szczyrku. Nagła śmierć małżeństwa. Podejrzewano zatrucie tlenkiem węgla

Wezwanie

Przyczyna śmierci

Ratownicy podejrzewający, że w lokalu ulatnia się tlenek węgla, weszli do środka wyposażeni w aparaty tlenowe i sprzęt niezbędny do detekcji tego śmiercionośnego gazu. Okazało się jednak, że detektory go nie wykryły. Ustalono, że 60-latek wezwał pogotowie do swojej żony, u której ustało krążenie. Wszystko wskazuje na to, że dostał zawału serca w wyniku silnego stresu spowodowanego całą sytuacją. Mężczyzna zmarł podczas prób ratowania małżonki.

Przybyłe na miejsce pogotowie stwierdziło zgon obojga małżonków.