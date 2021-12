Tragiczny pożar auta w Ochabach małych. Strażacy odkryli spalone zwłoki człowieka Kamil Lorańczyk

Pożar samochodu w Ochabach Małych przy ul. Dębowieckiej. Wewnątrz pojazdu znaleziono ludzkie zwłoki.

Pożar samochód w Ochabach Małych. W piątek, 17 grudnia, ok. godz. 9.30 doszło do pożaru samochodu osobowego przy ul. Dębowieckiej w Ochabach Małych (pow. cieszyński). Straż pożarna zadysponowana do tego zdarzenia - ugasiła ogień, a następnie przeszukała pojazd. W środku znaleziono zwęglone ludzkie zwłoki.