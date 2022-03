Trwa zbiórka darów dla Ukrainy organizowana przez Dziennik Zachodni i Stowarzyszenie Pokolenie. Najpotrzebniejsze są wyroby medyczne i leki

Od dwóch tygodni Polacy nie ustawają w niesieniu pomocy obywatelom Ukrainy – zarówno tym, którzy zmagają się z wojenną rzeczywistością na terenie swojego kraju, jak i przybyłym do Polski uchodźcom. Wsparcia i zaangażowania we wszelkie działania na rzecz poszkodowanych Ukraińców z dnia na dzień jest coraz więcej, ale równocześnie skala potrzeb również wzrasta. Wśród różnych form pomocy nie brakuje zbiórek darów rzeczowych, przekazywanych na Ukrainę oraz uchodźcom, którzy przyjechali do Polski. Jedną z akcji, prowadzoną pod hasłem „To jest też moja wojna” organizują wspólnie Dziennik Zachodni i Stowarzyszenie Pokolenie.

