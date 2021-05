Turyści nagminnie łamią zakaz wchodzenia do Jaskini Szachownica w powiecie kłobuckim. Tylko w majówkę zakaz złamało 100 osób

Ponad 100 osób, w tym około 20 dzieci, weszło, mimo ustawionych znaków zakazu, w ostatnią majówkę, do jaskini w rezerwacie Szachownica (gm. Lipie, pow. Kłobucki) - alarmuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Wejścia skrajnie nieodpowiedzialnych turystów zarejestrowała kamera umieszczona w jaskini przez pracowników RDOŚ w Katowicach. Akcja będzie powtarzana.

Wejście do jaskini zawsze było i jest zakazane – także w przyszłości nie przewiduje się udostepnienia tego obiektu do zwiedzania. Pierwszym powodem jest bezpieczeństwo. Jaskinia, choć w ostatnich latach zabezpieczona przed całkowitym zawaleniem w ramach projektu „LIFE Szachownica”, nadal nie jest w pełni bezpieczna. W jaskiniach położonych na terenie rezerwatu wciąż obserwuje się m. in. osypywanie odłamków skalnych. Budowa geologiczna powoduje, że teren ten jest narażony na ciągłe ruchy i deformacje. Każdego roku w jaskini dochodzi również do odspajania się odłamków skalnych od stropu jaskini, których masa może zabić dorosłego człowieka nawet zabezpieczonego kaskiem.

Jaskinia Szachownica jest siedliskiem nietoperzy Drugim powodem braku udostępnienia jaskini jest fakt, że jest ona siedliskiem nietoperzy. Niepokojenie nietoperzy, nie tylko w okresie zimowym, jest dla nich poważnym zagrożeniem. Zimą przypadkowe wybudzenie odbywa się kosztem utraty tłuszczu, który podczas snu wystarczyłby na wiele dni. Częste budzenie oznacza najczęściej śmierć zwierzęcia. Latem i jesienią jaskinie są nie tylko miejscem kryjówki nietoperzy w ciągu dnia, ale stają się również ich miejscem rozrodu. Nieuzasadnione wejście do jaskini zawsze powoduje ich niepotrzebne niepokojenie lub płoszenie.

Aby zaspokoić ciekawość osób odwiedzających rezerwat, w rezerwacie wyznaczona została ścieżka edukacyjna, która przebiega poza obiektami jaskiniowymi. Na ścieżce znajduje się szereg tablic z informacjami o obiekcie i o zwierzętach go zamieszkujących. Tablice odwołują się do wrażliwości przyrodniczej oraz rozsądku i bezpieczeństwa osób odwiedzających to miejsce. Mają powstrzymać od łamania prawa i narażania swojego życia na niebezpieczeństwo.

Na terenie rezerwatu Szachownica obowiązują określone zasady Zasady ruchu turystycznego w rezerwacie Szachownica zostały określone Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 30 maja 2017 r. Na terenie rezerwatu można poruszać się wyłącznie pieszo po wyznaczonej ścieżce, obowiązuje zakaz wstępu do jaskini oraz zbaczania z wyznaczonej ścieżki. Kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w rezerwatach przyrody podlega karze aresztu lub grzywny.

Kamera została zamontowana w jaskini tymczasowo, w okresie od 30 kwietnia do 3 maja br. W związku ze znaczną liczbą złamań obowiązujących w rezerwacie zakazów, akcja będzie sukcesywnie powtarzana. Na miejscu w rezerwacie można spodziewać się również zwiększonej liczby kontroli, a co za tym idzie wniosków o ukaranie turystów nie stosujących się do zasad ochrony rezerwatu oraz zasad bezpieczeństwa.