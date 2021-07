Tychy. Fabryka Fiata stanęła. W zakładzie Stellantis produkcja została wstrzymana. Powód? Brakuje komponentów

Fabryka Fiata w Tychach zawiesza produkcję. Na jak długo?

W fabryce - należącej do koncernu Stellantis - w Tychach, w której produkuje się samochody marki Fiat, trwa przerwa produkcyjna. Powodem jest brak dostaw niezbędnych komponentów. Chodzi o półprzewodniki, które są wykorzystywane w systemach sterowania pracą silnika oraz systemach bezpieczeństwa.

Dyrekcja fabryki poinformowała, że okres od 5 do 9 lipca będzie wolny od pracy. W zamian za to pięć sobót (14, 21, 28.08 i 4, 11.09) to będą dni robocze. Określono także - po ustaleniach z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi - że 1 i 2 lipca br. były wolne od pracy, a 18 i 25 września będą również pracujące.