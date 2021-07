Fabryka Fiata w Tychach wstrzymała produkcję aż do sierpnia. Pracownicy Stellantis nie wrócą do pracy? Wojciech Szelc

Produkcja w fabryce Fiata w Tychach wstrzymana co najmniej do końca tygodnia. Jeśli do firmy nie dotrą brakujące komponenty, może przeciągnąć się i do sierpnia. - Dawno nie mieliśmy takiego przestoju - przyznają pracownicy koncernu Stellantis.