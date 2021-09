Tychy. O. Emil Pacławski - 20 lat u steru franciszkańskiej parafii świętych Franciszka i Klary. Zobaczcie zdjęcia

- Przekazał mi klucze do świątyni i tabernakulum. Przypomniał też o obowiązkach proboszcza w trzech ważnych miejscach w prezbiterium: przy ambonie, przy ołtarzu i w miejscu przewodniczenia - wspominał o. Emil Pacławski na wstępie do tej jubileuszowej mszy dziękczynnej, którą sprawował wspólnie z biskupem Markiem Szkudłą, ale również ks. prałatem Franciszkiem Resiakiem, który jako dziekan 20 lat temu wprowadzał go w obowiązki proboszcza parafii świętych Franciszka i Klary w Tychach.

O. Emil przypomniał, że to jego osobiste dziękczynienie wpisuje się w jubileusz 25-lecia parafii świętych Franciszka i Klary, który to trwa cały ten rok. Zwrócił uwagę też na to, że ta jubileuszowa msza przypada w pierwszy czwartek miesiąca - dzień modlitw o nowe powołania kapłańskie.