Tychy. XVIII Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego. Znamy finalistów

Etap III konkursu w ramach Śląskiej Jesieni Gitarowej w Tychach to występ w orkiestrą, co młodzi muzycy bardzo sobie cenią. Nie jest to norma na konkursach. W Tychach od lat finalistom towarzyszy Aukso Orkiestra Kameralna Miasta Tycht pod dyrekcją Marka Mosia.

Do III etapu, a tym samym do występu z orkiestrą wybrani zostali:

Cristina Galietto z Włoch,

Álvaro Toscano Román z Hiszpanii

Andrzej Grygier z Polski

Bogdan Mihailescu z Rumunii

Cassie Martin z Francji

Hugo Moltó Medina z Hiszpanii.

To szóstka finalistów wybranych spośród 25 uczestników II etapu (a tych wyłoniono spośród 35 zgłoszonych).

Takiego wyboru dokonało jury w składzie: Marcin Dylla, Beata Będkowska-Huang, Jacek Hawryluk, Adam del Monte, Martin Krajčo, Thomas Offermann i Petr Saidl.

Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas wieczoru, którego gwiazdą był Jakub Kościuszko z towarzyszeniem Radomskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Szymona Morusa. Publiczność XVIII Śląskiej Jesieni Gitarowej była uczestnikiem premiery ich płyty z kompozycjami Harveya Hope'a.