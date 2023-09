Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Grundmanna w Katowicach. Drogowcy zamkną jeden odcinek

Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Grundmanna w Katowicach

W Katowicach trwa budowa przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. W czwartek 21 września wykonawca wdroży kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Powstaje przedłużenie ulicy Mickiewicza w Katowicach

Dzięki nowemu łącznikowi - przedłużeniu ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna - kierowcy będą mogli z ul. Mickiewicza skręcić w lewo, w ulicę Grundmanna. To ważne, bo takie połączenie skróci też czas dojazdu do wylotu na DTŚ, a w drugą stronę do placu Wolności. Kierowcom z pewnością się spodoba. Inwestycja ma być gotowa jesienią przyszłego roku.