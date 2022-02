Uchodźcy z Ukrainy dotarli do Bytomia. Ich ojcowie i mężowie walczą na froncie. Miasto oczekuje na przyjazd kolejnych uchodźców

Bytom oczekuje przyjazdu kolejnych uchodźców

Do Bytomia uciekły przed wojną matki z dziećmi z Iwanofrankowska i Lwowa. Ich mężowie i ojcowie walczą na froncie. W jednej z placówek w Szombierkach schronienie znalazło 11 osób ze Lwowa. Są to trzy matki z trójką dzieci w wieku 1, 3 i 4 lat. Ich podróż trwała około 23 godzin.

- Dzięki ogromnemu zaangażowaniu bytomian i miejskich jednostek bezpośrednie działania pomocowe rozpoczęliśmy natychmiastowo, bez czekania na oficjalne wytyczne. Dziękuję wszystkim bytomianom za wielkie serce i pomoc. Dołożymy wszelkich starań, by przybywający do miasta uchodźcy czuli się tu bezpiecznie i dostali niezbędną pomoc - mówi prezydent Mariusz Wołosz, który przywitał rodziny w jednej z bytomskich szkół.

W drodze do miasta są cztery rodziny z dziećmi z okolic ukraińskiego Sambora i z Drohobycza. To łącznie 26 osób - kobiet z dziećmi w wieku od 9 do 18 lat. Jedna ze szkół w śródmieściu przygotowała łącznie 28 miejsc w pokojach gościnnych z łazienkami. Placówka przygotowuje też kuchnię, tak, aby przebywające tu rodziny mogły same przygotowywać sobie posiłki. Kuchnia i duża stołówka są dobrze wyposażone, są kuchenki, lodówki i inne niezbędne sprzęty.