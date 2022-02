Udana nowatorska operacja w ZCO w Dąbrowie Górniczej. 74-letnia pacjentka znów może chodzić, choć miała wcześniej wiele problemów

Zespół Oddziału Chirurgii Ortopedycznej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej zrealizował zabieg pod koniec 2021 roku, dając 74-letniej pacjentce drugą szansę na samodzielne poruszanie się. Zabiegi tego typu dają nadzieję na powrót do sprawności osobom po urazach i leczeniu onkologicznym; pozwalają uniknąć amputacji kończyny.

W Oddziale Ortopedii dąbrowskiego szpitala przeprowadzono operację wymiany stawu biodrowego połączonego elementem udowym z endoprotezą stawu kolanowego. Była to pierwsza w placówce operacja tego typu, do której wskazaniem było niepowodzenie leczenia wieloodłamowego złamania osteoporotycznej kości udowej.

Szansa dla pacjentów po urazach

Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego, połączona elementem udowym (zastępującym kość udową) ze stawem kolanowym, jest rzadkim zabiegiem, wykonywanym w celu ratowania kończyny i zachowania możliwości poruszania się pacjenta. Operację wykonuje się w sytuacji, gdy doszło już do nieudanych zabiegów alloplastyki stawu biodrowego i kolanowego oraz gdy mamy do czynienia z leczeniem onkologicznym. Zabieg jest alternatywą dla amputacji i szansą na powrót pacjentów do sprawności.