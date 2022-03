Udane pół roku w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej. To tu powstaje nowe śródmieście, nowe biurowce, nowa przestrzeń rekreacyjna

Zadanie publiczne polegało na wsparciu aktywności organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających przy organizacjach pozarządowych poprzez realizację procedury regrantingu na terenie centrum Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia. W kwietniu 2021 roku Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. została wybrana w drodze konkursu, ogłoszonego przez prezydenta miasta, na operatora konkursu na mikrodotacje w ramach procedury regrantingu.

Konkurs pod nazwą „Fabryka Pełna Życia – działaj z nami!” cieszył się wyjątkową popularnością. Do programu mikrograntów złożono 30 wniosków. 13 projektów na podstawie listy rankingowej przyjęto do realizacji, a przekazane granty opiewały na kwoty od 4 tys. do 9 tys. złotych. Pieniądze przeznaczone na cały program to kwota blisko 90 tys. zł.