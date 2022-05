Universe na festynie rodzinnym w parafii bł. Karoliny w Tychach. Były tłumy. Zobaczcie zdjęcia

Universe był gwiazdą wieczoru X Festynu Rodzinnego w tyskiej parafii bł. Karoliny w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny. Publiczność bawiła się świetnie. Pod sceną zebrała się grupa tańczących i bardziej niż pozostała część widowni wtórujących zespołowi.

Artyści wykonali stare i nowe przeboje, z których każdy jest o czymś. Każda piosenka tego zespołu budzi radość życia, zachęca do miłości.

Pokochaj świat, pokochaj siebie

Tak trudno dzisiaj zmienić to

Prawdziwa miłość mieszka w Niebie

I zmienia w dobro każde zło - to fragment jednej z nowszych piosenek Henryka Czicha.