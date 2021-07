Uniwersytet Śląski od 30 lat współpracuje z CERN-em. Fizycy UŚ biorą czynny udział w eksperymentach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych

Fizycy związani z Uniwersytetem Śląskim biorą udział w wielu eksperymentach realizowanych w CERN-ie oraz przygotowują nowe projekty, takie jak WCTE for Hyper-Kamiokande and Future Large-scale Water-based Detectors. Eksperyment NA61/SHINE przechodzi gruntowną modernizację, trwają zaawansowane badania dotyczące cząstek elementarnych. Teoretycy z UŚ będą kontynuować wyjazdy naukowe do CERN-u, aby uczestniczyć m.in. w pracach nad projektem Future Circular Collider. FCC to następca Wielkiego Zderzacza Hadronów