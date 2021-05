Upały na Śląsku. Termometry pokazały w cieniu 28 st. C. Jaki będzie dzisiaj? Olga Krzyżyk

Ale gorąco! Te słowa mówimy tej wiosny z radością. Po dość słonecznym poniedziałku, we wtorek, 11 maja, zrobiło się jeszcze cieplej. Temperatura w cieniu sięgała 26-28 stopni Celsjusza. W słońcu i w samlochodach grubo przekroczyło 35 st. C. Do Polski napłynęło ciepłe powietrze. Widać to na ulicach śląskich miast. Krótki rękawek dzisiaj nikogo nie dziwił. Jak znieśliśmy pierwszy tak ciepły dzień w tym roku? Zobaczcie na zdjęciach.