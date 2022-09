Ustroń. Zmarł motocyklista potrącony w sierpniu przez samochód. Lekarze z Bielska-Białej długo walczyli o jego życie

Bielsko-Biała – motocyklista potrącony przez samochód w Ustroniu zmarł w szpitalu

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 26 sierpnia na ul. Katowickiej w Ustroniu. Zderzyły się wtedy dwa pojazdy. 81-latek, kierujący osobowym mercedesem, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w jadący motocykl.

48-latek, który poruszał się jednośladem, w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala w Bielsku-Białej. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, poszkodowanego motocyklisty nie udało się uratować. St. asp. Krzysztof Pawlik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, potwierdza smutną wiadomość – 48-letni mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Jak mówi st. asp. Pawlik, materiał zebrany w sprawie został przekazany Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie. Wszczęto śledztwo z artykułu 177 kodeksu karnego. Przepis mówi, że gdy w sytuacji nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym dojdzie do obrażeń ciała innej osoby, sprawca podlega każe pozbawienia wolności do 3 lat. Jednak w sytuacji, gdy poszkodowana osoba umrze, wyrok dla sprawcy może wynieść nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Rodzinie i bliskim zmarłego przekazujemy wyrazy współczucia.