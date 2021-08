Uwaga! Dziś burze, ulewny deszcz, a miejscami nawet grad. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i ostrzeżenie IMGW

Według prognoz IMGW w południowo-wschodniej części kraju i na wybrzeżu możliwe burze, lokalnie z gradem. Na południowym zachodzie opady deszczu o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana wysokość opadów na południu i południowym wschodzie do 30 mm, lokalnie do 40 mm.

Temperatura maksymalna od 20-21°C na zachodzie do 30°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h.