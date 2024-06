Uwaga kierowcy! Utrudnienia w ruchu na DTŚ w Zabrzu. Tworzą się korki. To zapowiedź większego remontu w tym miejscu

Prace remontowe na DTŚ w Zabrzu

W Zabrzu na DTŚ tworzą się korki

Przygotowanie do większego remontu

Obecne prace przygotowawcze to ledwie wstęp do poważniejszego remontu DTŚ w tym miejscu. Zabrzańscy drogowcy nie sprecyzowali dotąd planowanego zakresu oraz terminu prac naprawczych liczącego ok. 3 km odcinka kluczowej arterii drogowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zabrzański fragment trasy, którego dotyczy problem, to dwa o łącznej długości ok. 3 km, wiodące z centrum Zabrza do granicy z Gliwicami. Powodem wypiętrzeń okazały się przeobrażenia jednego ze składników materiału użytego do budowy nasypów drogi - dostarczonego przez zewnętrznego dostawcę.