Uwaga na burze z gradem! IMGiW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem dla województwa śląskiego

Uwaga na burze z gradem w województwie śląskim

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach dla wszystkich powiatów województwa śląskiego. Burz możemy spodziewać się 13 maja od około godziny 12.00 do 24.00 . Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 80 procent. Miejscami może padać także grad.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - ostrzega Bartłomiej Pietras, dyżurny synoptyk IMGW-PIB.

Ostrzeżenia meteorologiczne zostało wydane dla południowej części kraju. Dotyczy powiatów: będzińskiego, bielskiego, Bielsko-Białej, bieruńsko-lędzińskiego, Bytomia, Chorzowa, cieszyńskiego, Częstochowy, częstochowskiego, Dąbrowy Górniczej, Gliwice, gliwickiego, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Katowic, kłobuckiego, lublinieckiego, mikołowskiego, Mysłowic, myszkowskiego, Piekar Śląskich, pszczyńskiego, raciborskiego, Rudy Śląskiej, rybnickiego, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Sosnowica, Świętochłowic, tarnogórskiego, Tychów, wodzisławskiego, Zabrza, zawierciańskiego, Żor i powiatu żywieckiego.