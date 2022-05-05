Важлива інформація. Лікарські послуги. Комунікація та транспорт. Найважливіші контакти. Міні-словник

Łazienka (лажєнка) – ванна кімната рralka (пралька) - пральна машина рrostownica (простовніца) - вирівнювач волосся рrysznic (пришніц) - душ ręcznik (ренчнік) - рушник krem do rąk (крем до ронк) - крем для рук lustro (люстро) - дзеркало mydelniczka (мидельнічка) - мильниця mydło (мидло) - мило pałeczki higieniczne (палечкі хіґіенічне) - ватні палички papier toaletowy (папєр тоалетови) - туалетний папір pasta do zębów (паста до зембув) - зубна паста pianka mydlana (пянка мидляна) - мильна піна suszarka (сушарка) - сушарка suszarka do włosów (сушарка до влосув) - фен szampon (шампон) - шампунь szczoteczka do zębów (щотечка до зембув) - зубна щітка toaleta (тоалета) - туалет umywalka (умивалька) - раковина wanna (ванна) - ванна żel do golenia (жель до ґолєня) - гель для гоління żel pod prysznic (жель под пришніц) - гель для душу żelazko (желязко) - праск

Комунікація та транспорт:

З 8 квітня набув чинності змінений тариф Метрополітального транспортного управління. Для того, щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, громадянам України, які знаходять прихисток у містах та гмінах Верхньо-Сілезької Метрополії, необхідно буде під час перевірки квитків пред’явити один із таких документів:

– дійсний паспорт зі штампом про в’їзд,

– підтвердження отримання номера PESEL або інший документ, що свідчить про громадянство України і перетин кордону з 24 лютого 2022 р.

Можливість безкоштовного проїзду громадян України, які перетнули кордон з Польщею з 24 лютого, поширюється на міський громадський транспорт, який організовує Метрополітальне транспортне управління в гмінах Метрополії і ще більше десяти таких, що безпосередньо межують з нею.

Найважливіші контакти:

Інформаційна підтримка та інфолінії

[email protected] 539 696 888

-+48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія

Кризовий пункт для українців: вул. Młyńska 5, Катовіце ( www.katowice.eu/dlaUkrainy )

e-mail: [email protected]

+48 539 696 888 – доступні 24 години на добу

Медична допомога

LUX MED ([email protected])

NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia

Збір

-Jaworzno

Biedronka (parking) ul.Grunwaldzka 265

16.00 – 18.00 – субота

16.00 – 19.00 –понеділок

16.00 – 19.00 – вівторок

-Mikołów

Sołtysówka Mokre

Dom Kultury przy Rynku

8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця

-Katowice

Uniwersytet Śląski, Bankowa 12 ( тут проводиться ЗАГАЛЬНИЙ збір речей цілодобово– детальну інформацію та список терміново необхідного одягу можна знайти тут: https://us.edu.pl/zbiorka-rzeczowa -na-rzecz-studentow-i- докторанти-досягають-нас-з-україни / )