Важлива інформація. Лікарські послуги. Комунікація та транспорт. Найважливіші контакти. Міні-словник

Міні-словник: (Słowniczek)
Łazienka (лажєнка) – ванна кімната
рralka (пралька) - пральна машина
рrostownica (простовніца) - вирівнювач волосся
рrysznic (пришніц) - душ
ręcznik (ренчнік) - рушник
krem do rąk (крем до ронк) - крем для рук
lustro (люстро) - дзеркало
mydelniczka (мидельнічка) - мильниця
mydło (мидло) - мило
pałeczki higieniczne (палечкі хіґіенічне) - ватні палички
papier toaletowy (папєр тоалетови) - туалетний папір
pasta do zębów (паста до зембув) - зубна паста
pianka mydlana (пянка мидляна) - мильна піна
suszarka (сушарка) - сушарка
suszarka do włosów (сушарка до влосув) - фен
szampon (шампон) - шампунь
szczoteczka do zębów (щотечка до зембув) - зубна щітка
toaleta (тоалета) - туалет
umywalka (умивалька) - раковина
wanna (ванна) - ванна
żel do golenia (жель до ґолєня) - гель для гоління
żel pod prysznic (жель под пришніц) - гель для душу
żelazko (желязко) - праск
Комунікація та транспорт:
З 8 квітня набув чинності змінений тариф Метрополітального транспортного управління. Для того, щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, громадянам України, які знаходять прихисток у містах та гмінах Верхньо-Сілезької Метрополії, необхідно буде під час перевірки квитків пред’явити один із таких документів:
– дійсний паспорт зі штампом про в’їзд,
– підтвердження отримання номера PESEL або інший документ, що свідчить про громадянство України і перетин кордону з 24 лютого 2022 р.
Можливість безкоштовного проїзду громадян України, які перетнули кордон з Польщею з 24 лютого, поширюється на міський громадський транспорт, який організовує Метрополітальне транспортне управління в гмінах Метрополії і ще більше десяти таких, що безпосередньо межують з нею.
Найважливіші контакти:
Інформаційна підтримка та інфолінії
[email protected] 539 696 888
-+48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія
Кризовий пункт для українців: вул. Młyńska 5, Катовіце ( www.katowice.eu/dlaUkrainy )
e-mail: [email protected]
+48 539 696 888 – доступні 24 години на добу
Медична допомога
LUX MED ([email protected])
NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia
Збір
-Jaworzno
Biedronka (parking) ul.Grunwaldzka 265
16.00 – 18.00 – субота
16.00 – 19.00 –понеділок
16.00 – 19.00 – вівторок
-Mikołów
Sołtysówka Mokre
Dom Kultury przy Rynku
8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця
-Katowice
Uniwersytet Śląski, Bankowa 12 ( тут проводиться ЗАГАЛЬНИЙ збір речей цілодобово– детальну інформацію та список терміново необхідного одягу можна знайти тут: https://us.edu.pl/zbiorka-rzeczowa -na-rzecz-studentow-i- докторанти-досягають-нас-з-україни / )
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