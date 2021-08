W Chorzowie zmarł 6-letni lew Bolek. Dlaczego? Śląski Ogród Zoologiczny nie informuje o przyczynie śmierci zwierzęcia

- Nasz lew w ostatnim czasie nie najlepiej się czuł. Robiliśmy wszystko, by mu pomóc. Mimo pełnej opieki weterynaryjnej odszedł wczoraj. Ustalenie przyczyny jego śmierci wymaga dalszych badań – poinformowali 30 lipca pracownicy zoo w Chorzowie.

Próbki krwi lwa zostały poddane badaniom

W celu ustalenia konkretnej przyczyny śmierci lwa zostały pobrane próbki krwi. Wyniki sekcji zwłok miały być znane za kilka dni. Zadzwoniliśmy więc 6 sierpnia do chorzowskiego zoo z pytaniem, co było przyczyną śmierci Bolka. Anna Bała, kierownik Sekcji Edukacji i Promocji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, poinformowała nas, że wyników sekcji jeszcze nie ma, a jak będą, to nie zostaną podane do informacji publicznej.