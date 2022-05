W czerwcu w Katowicach odbędzie się 11. Sesja Światowego Forum Miejskiego OZN. Trwają zapisy na wolontariat

- Ponad połowa światowej populacji żyje obecnie w miastach. I mimo wielu różnic, problemy, z którymi się mierzą, są podobne. Dlatego współpraca i wymiana doświadczeń jest tym, co pomaga zadbać o ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój. Doskonałą przestrzenią do rozmowy o tym jest organizowane co dwa lata Światowe Forum Miejskie - przekonują organizatorzy Wold Urban Formum.

World Urban Forum to największe globalne wydarzenie poświęcone zrównoważonej urbanizacji i polityce miejskiej, które organizuje co dwa lata Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN Habitat), powołany przez ONZ. Wcześniej WUF organizowane było m.in. w Nairobi, Abu Dhabi i Barcelonie. W tym roku gospodarzem wydarzenia będą Katowice, a samo spotkanie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Do wolontariatu w trakcie WUF w Katowicach mogą się zgłaszać osoby, które 01.05.2022 r. mają ukończone 18 lat i posługują się językiem angielskim. Pierwszy etap rekrutacji trwa do niedzieli 8 maja, do północy. Zapisy odbywają się drogą elektroniczną w tym miejscu. Po pozytywnej weryfikacji wniosku drugim etapem będzie indywidualna rozmowa rekrutacyjna, która odbędzie się nie później niż do 15 maja.