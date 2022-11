W Częstochowie zainaugurowany zostanie cykl koncertów “Łączących Pokolenia”

Siła polskiej muzyki w grach

Dynamiczny rozwój muzyki z gier związany jest z rozwojem komputerów. Od lat 80. muzyka stanowi naturalne uzupełnienie świata kreowanego w grze. Muzyka filmowa bywa porównywana z muzyką grową, lecz należy mieć na uwadze podstawową różnicę, jaką jest długość kontaktu widza lub gracza z filmem, a grą. Różnica to nawet kilkaset godzin w przypadku wymagających produkcji. Polskie studia gamedev realizują światowe aranżacje i przyczyniają się do ustalania nowych trendów.

Podczas dwóch zapowiedziany koncertów - 29.11 w Częstochowie i 5.12 w Przemyślu wystąpi zespół Percival. Gra on tradycyjne pieśni europejskie, głównie słowiańskie oraz własne kompozycje nawiązujące do czasów wczesnego średniowiecza. Szerokiej publiczności znany jest jako twórca ścieżki dźwiękowej do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.