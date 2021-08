W Dąbrowie Górniczej będą we wrześniu szczepić uczniów, ale nie w szkołach. Jak to będzie zorganizowane? Piotr Sobierajski

Za kilka dni uczniowie wrócą po wakacyjnej przerwie do szkół. Będzie to powrót inny niż wszystkie, bowiem zgodnie z zaleceniami trzeba będzie zachować wszystkie możliwe środki ostrożności, by szkolne sale i korytarze nie stały się miejscami, gdzie rozprzestrzeniać się będzie wariant Delta koronawirusa. Sprawdziliśmy zatem, czy w Dąbrowie Górniczej uczniowie będą szczepieni w swoich szkołach?