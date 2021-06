W Dąbrowie Górniczej pojawi się nowy mural. Upamiętni autora hymnu olimpijskiego - Michała Spisaka, patrona festiwalu muzycznego

Michał Spisak wielokrotnie odwiedzał Polskę, zwłaszcza przy okazji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” i jak wspomniał w swoich listach do przyjaciół: Myślę stale o Zagłębiu i Dąbrowie Górniczej, bo przecież nie zapomina się nigdy swojego rodzinnego miasta. Tak jak Michał Spisak nie zapomniał nigdy o Dąbrowie, tak Dąbrowa nie powinna nigdy zapomnieć o Michale Spisaku, dlatego rozszerzenie formuły Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka na międzynarodowy festiwal jego imienia, stało się okazją do upamiętnienia kompozytora na jednej z miejskich ścian.

Wybuch wojny i niedowład nóg spowodowany chorobą Heinego-Medina sprawiły, że na stałe osiadł w stolicy Francji, gdzie skomponował większość ze swoich kilkudziesięciu dzieł. Do największych z jego licznych sukcesów należy zdobycie nagrody Grand Prix w Konkursie Królowej Elżbiety w Brukseli w 1953 roku oraz zwycięstwo w konkursie na nowy Oficjalny Hymn Olimpijski dwa lata później.

Od 2007 roku w Dąbrowie Górniczej odbywa się wielkie święto muzyki klasycznej – Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka. Jego patron to jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku, który urodził się w 1914 roku w Dąbrowie. Po ukończeniu studiów w Polsce, wyjechał na dalsze studia do Paryża, gdzie kształcił się pod skrzydłami legendarnej pedagog – Nadii Boulanger.

Najlepszy projekt wybierze specjalna komisja, w skład której wchodzić będą reprezentanci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Pałacu Kultury Zagłębia, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 13 tysięcy złotych, a jego dzieło o wymiarze 11 metrów kwadratowych zostanie oficjalnie odsłonięte 14 września – w dzień urodzin kompozytora. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 lipca.

Stworzenie muralu ma wzmocnić tożsamość kulturową mieszkańców Dąbrowy Górniczej i Zagłębia Dąbrowskiego. Dla wielu z nich będzie to urzeczywistnienie marzeń, tak jak dla byłego dyrektora artystycznego MKM im. Michała Spisaka – profesora Zygmunta Tlatlika, który w jednym ze swoich ostatnich wywiadów powiedział: - Marzę o tym, by w Dąbrowie Górniczej, z jakiejś kolumny mógł spoglądać Michał Spisak.

Michał Spisak - choć nie z kolumny - od września tego roku będzie jednak dumnie spoglądał na miasto i jego mieszkańców.

A tymczasem, jeżeli jesteś adeptem sztuki instrumentalnej, który nie ukończył jeszcze 30. roku życia i grasz na klarnecie, oboju lub fagocie, to już teraz możesz zgłosić się do 13. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka. W tym roku odbędzie się od 14 do 23 września w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Więcej informacji o Międzynarodowym Festiwalu im. Michała Spisaka, a także regulamin konkursu „Spisak na muralu” można znaleźć na oficjalnej stronie: spisakkonkurs.pl