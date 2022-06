W GKS Tychy nie będzie hasła „Ekstraklasa albo śmierć”. Nowy trener jest jednak ambitny, a tyszanie mają swoje cele

Prezes Barnicki na wstępie mówił o kulisach poszukiwania trenera po nieudanym sezonie w Fortuna 1. Lidze.

- Nasze rozmowy ograniczone były do trzech kandydatów. Muszę przyznać, że czytając doniesienia prasowe dużo było pudeł dziennikarzy. Cześć z wymienianych osób w ogólne nie była w kręgu naszych zainteresowań. Było trzech trenerów, z którymi prowadziliśmy rozmowy. Ostatecznie zapadła decyzja, że przez najbliższe dwa lata będziemy współpracować z trenerem Dominikiem Nowakiem. Co o tym zdecydowało? Na pewno to, że trener jest już doświadczony na poziomie przede wszystkim I ligi, choć miał też okazję pracować w Ekstraklasie, do której wywalczył awans z Miedzią Legnica. My po sezonie, szczególnie po rundzie wiosennej, dalekiej od naszych oczekiwań, szukając trenera chcieliśmy zminimalizować ryzyko ewentualnego niepowodzenia. To nie był czas na podejmowanie ryzykownych decyzji. Trenera Nowaka znam od kilkunastu lat. Wszędzie, gdzie pracował miał dobre wyniki. Chciałem trenera, który jest osobą pracowitą. Nie chciałem showmana, osoby, która wierzy w jakiś „magic touch”, tylko trenera, który pracuje i to co dzieje się na boisku jest konsekwencją tej pracy, a nie jakiegoś szczęścia, atmosfery itd. Pomysł, jaki przedstawił trener na organizację gry zespołu, gdy tracimy piłkę, przekonał mnie, że z tym trenerem będziemy robić progres.