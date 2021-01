W Jaworznie chcą zamknąć SP nr 9. Kuratorium Oświaty wydało negatywną opinię. Prezydent złożył zażalenie

Radni z Jaworzna przegłosowali uchwałę intencyjną o połączeniu Szkoły Podstawowej nr 9 ze Szkołą Podstawową nr 10. Budynek SP nr 9 zostanie wyremontowany i oddany do użytku jako przedszkole. Natomiast uczniowie szkoły mają kontynuować naukę w SP nr 10. Rodzice nie chcą się na to zgodzić. Negatywną decyzję w tej sprawie wydało również Śląskie Kuratorium Oświaty. Urzędnicy z Jaworzna złożyli jednak w tej sprawie zażalenie.

Szkoła Podstawowa nr 9 w Jaworznie ma zostać zlikwidowana We wrześniu 2020 roku jaworzniccy radni zdecydowali przegłosować uchwałę intencyjną o połączeniu Szkoły Podstawowej nr 9 ze Szkołą Podstawową nr 10 w Jaworznie. 13 radnych zagłosowało za, 9 było przeciwko, a jeden się wstrzymał. Sprzeciwiali się także rodzice uczniów SP 9, ale najwyraźniej nie udało się im przekonać większości radnych. - Czas od podjęcia uchwały intencyjnej zostanie wykorzystany, by z merytorycznymi argumentami dotrzeć, do jak najszerszego grona rodziców, nauczycieli i osób zainteresowanych sprawami oświaty. Zakończeniem rozpoczętego procesu, będzie zapewnienie uczniom SP9 od 1 września 2021 roku możliwości kontynuacji nauki w Szkole Podstawowej nr 10 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Jaworznie - informował Urząd Miejski w Jaworznie. Miasto podało kilka powodów, dla których powinno się połączyć dwie szkoły, a dzieci nie powinny uczyć się już w budynku SP nr 9. Pierwszym była zbyt mała ilość dzieci w obwodzie szkoły, by utworzyć z nich liczebne klasy. Tłumaczono się niekorzystną sytuacją demograficzną. Kolejnym argumentem był brak odpowiedniej sali gimnastycznej czy brak stołówki. Budynek po SP nr 9 miałby zostać wyremontowany i zamieniony w przedszkole, bo w miejsc w nich jest coraz mniej. Gmina będzie musiała także do 31 sierpnia roku dostosować się do odpowiednich przepisów BHP i przeciwpożarowych, co zmniejszy liczbę miejsc w przedszkolach.

Śląskie Kuratorium Oświaty wydało negatywną opinię o połączeniu szkół Miasto musiało zgłosić swoją decyzję do Kuratorium Oświaty, a to wyrazić opinię na temat planów. 18 grudnia Śląskiego Kuratorium Oświaty wydało negatywną opinię na temat proponowanych zmian, które wiążą się z likwidacją SP nr 9 w Jaworznie.

- Śląski Kurator Oświaty zauważa, że organ prowadzący nie przedstawił w postępowaniu na potrzeby niniejszej opinii dowodu potwierdzającego niemożność zapewnienia odpowiednich warunków działania SP nr 9 w Jaworznie, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki - czytamy w piśmie.

Dokumenty, które przedstawiła gmina wykazały, że dzieci do tej pory miały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, opieki i wychowania, potwierdzono także dobry stan budynku szkolnego. - W ww. dokumentach brak zaleceń i uwag o niewłaściwości użytkowania poddasza na cele dydaktyczne (zlokalizowano tam bibliotekę i dwie sale lekcyjne) oraz nie zgłoszono uwag do konstrukcji budynku w zakresie drewnianego stropu, który w ocenie organu prowadzącego powoduje niemożność ww. użytkowania poddasza na potrzeby szkoły - napisało Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Kuratorium potwierdza, że SP nr 10 jest szkołą z większą ilością sal lekcyjnych czy lepszymi salami gimnastycznymi. Wskazuje jednak, że na terenie SP nr 9 znajdują się boiska, siłowania, plac zabaw czy ogród naukowy. Rodzice uczniów również nie zgłaszają, żeby dzieci miały problemy z rozmiarem obecnej sali gimnastycznej, a ponadto uczniowie szkoły zdobywają różne nagrody i osiągnięcia w konkursach sportowych. Uczniowie SP nr 9 mieli nawet wyższe wyniki od SP nr 10 w rywalizacji sportowej szkół w Jaworznie. Miasto zwróciło uwagę na wysokie koszty utrzymania uczniów, ale według danych są szkoły w Jaworznie, które kosztują miasto więcej. Śląskie Kuratorium Oświaty zgadza się także z rodzicami, że dodatkowa odległość jaką dzieci będą musiały pokonać w drodze do szkoły może wpłynąć negatywnie na ich bezpieczeństwo, zwiększą się koszty ponoszone w rodzinie, a szkoła będzie musiała zapewnić dodatkową opiekę na świetlicy. Kuratorium stwierdza także, że prognozy demograficzne nie są przesłankami do zamknięcia szkoły.

W piśmie Kuratorium odnosi się do różnych argumentów, ale ważny jest także ten kulturowy - to najstarsza szkoła w Jaworznie, która powstała w 1880 roku. Jest to również miejsce spotkań lokalnej społeczności.

Prezydent Jaworzna składa zażalenie na decyzję Kuratorium Z upoważnienia prezydenta Jaworzna zażalenie na tę decyzję złożył Tomasz Jewuła, pełnomocnik ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami w Jaworznie. W zażaleniu czytamy m.in. o tym, że Kuratorium przy podejmowaniu decyzji powinno skupić się przede wszystkim na tym, czy miasto wywiąże się z konkretnego obowiązku zapewnienia uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Miasto podkreśla, że zobowiązało się do przeniesienia oddziałów z SP nr 9 do SP nr 10 w niezmienionym składzie, z tymi samymi wychowawcami i nauczycielami, i przedstawiło organizację SP nr 10 aż do roku szkolnego 2026/2027. Dzieci nie musiałyby być dowożone do nowej szkoły, bo droga nie zwiększy się o tyle, by było to wymagane. W piśmie gmina odrzuca także argumenty dotyczące sali gimnastycznej podkreślając, że w SP nr 10 warunki dla dzieci byłyby lepsze.

Urzędnicy twierdzą również, że przesłanka historyczna nie powinna być brana pod uwagę, a w niewłaściwy sposób użyto też argumentu dotyczącego prognoz demograficznych. - Wydając postanowienie w przedmiocie wyrażenia negatywnej opinii, Kurator Oświaty nie może działać w sposób dowolny, mimo braku wyraźnie określonych w ustawie kryteriów oceny. Nie może formułować wniosków i domniemywać zdarzeń, które nigdy mogą się nie wydarzyć - czytamy w zażaleniu.

Brzmi to jak wzajemne odbijanie piłeczki, a jednak stawką jest dobro dzieci. Jeśli zażalenie urzędników zostanie przyjęte, to wtedy miasto powinno otrzymać pozytywną opinie na likwidację szkoły. Pełna treść dokumentów dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego lub po kliknięciu tutaj

Rada Rodziców SP nr 9 w Jaworznie walczą, by szkoły nie została zlikwidowana Rada Rodziców SP nr 9 cały czas walczy o to, by szkoła ich dzieci nie została zlikwidowana. Wcześniej wysłali pisma z prośbą o pomoc do Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Śląskiego Wojewody i Kuratorium Oświaty w Katowicach. Nie rozumieją argumentacji miasta i nie zgadzają się z nią.

- Opinia Śląskiego Kuratorium Oświaty jest druzgocząca dla urzędników. Kuratorium podważyło argumenty miasta. Obecnie rodzice są przygotowani, że zostawiają dzieci w szkole. Nawet rodzice, którzy chcieli zapisać swoje dzieci w inne miejsca z obawy przed likwidacją, stwierdzili, że zapiszą dzieci jednak do naszej szkoły. Oficjalniej informacji nie było, że szkoła zostaje. Bez pozytywnej opinii kuratorium jednak nie można jej zlikwidować - mówi nam mówi Dariusz Kozakiewicz, przewodniczący Rady Rodziców w SP nr 9 w Jaworznie. Póki co rodzice czekają na odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej. To ona przesądzi o losie szkoły i dzieci.

Będzie ustawa o hulajnogach: ograniczenia i mandaty