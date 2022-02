W Katowicach odbędzie się VII Turniej Debat Historycznych. To już ostatni dzwonek, żeby wysłać zgłoszenie. IPN czeka na nie do 14 lutego Tomasz Breguła

Do 14 lutego zgłaszać się mogą czteroosobowe drużyny ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego.

Do 14 lutego można wysyłać zgłoszenia do VII Turnieju Debat Historycznych, który odbędzie się w Muzeum Śląskim. To największy i najbardziej prestiżowy projekt edukacyjny popularyzujący historię najnowszą w oparciu o debatę oksfordzką. Mogą w nim wziąć udział czteroosobowe drużyny ze szkół ponadpodstawowych z całego Śląska.