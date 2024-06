W Katowicach powstała nowa przestrzeń dla nastolatków. Co znajdziemy w KATO4U?

Nowe miejsca dla nastolatków powstały w dwóch katowickich placówkach oświatowych.

Co ciekawe, pomysł stworzenia tego typu przestrzeni wyszedł od Młodzieżowej Rady Miasta.

- KATO4U to miejsce spotkań, w którym młodzi ludzie będą mogli być ze sobą. Dorosły będzie tu w roli asystenta, osoby współtowarzyszącej, to młodzi będą tworzyli to miejsce. To ich zadanie. Dzięki współpracy z UNICEF-em możemy zagwarantować funkcjonowanie tego miejsca przez kolejny rok – tłumaczyła w trakcie otwarcia Grażyna Burek, zastępczyni naczelnika wydziału edukacji i sportu Urzędu Miasta Katowice.