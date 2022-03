W Katowicach trwa zbiórka rowerów i hulajnóg. Jednoślady mają pomóc uchodźcom z Ukrainy w przemieszczaniu się po mieście

Miasto zachęca mieszkańców, by przynosili używane, ale wciąż sprawne jednoślady. Oprócz rowerów, mogą to być również rowerki biegowe czy hulajnogi oraz zapięcia, pompki i inny osprzęt, taki jak kaski czy światła.

- Cały czas staramy się zabezpieczać tym ludziom podstawowe potrzeby, ale już teraz myślimy także o ich aklimatyzacji. Rower traktujemy jako środek transportu, którym można dojechać do szkoły czy do pracy. To też forma rekreacji i zabawy, sposób na poznawanie miasta. Mamy nadzieję, że rowery posłużą naszym gościom, ułatwią im przemieszczanie się i dadzą poczucie niezależności, a dzieciom sprawią radość, której im tak bardzo teraz potrzeba – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.