W MediaMarkt podczas jazdy testowej można sprawdzić jak działa e-bike. Rowery elektryczne przetestujemy też w M1 w Czeladzi

Według badania, przeprowadzonego przez firmę YouGov, prawie 17 procent mieszkańców Europy deklaruje zainteresowanie zakupem e-bike’a. Na tym tle Polska zdecydowanie się wyróżnia, gdyż co czwarta osoba w naszym kraju chciałaby nabyć rower z silnikiem elektrycznym1. E-bike’i łączą pozytywny wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w miastach z możliwością aktywności fizycznej. Dla wielu osób są także bezpieczną alternatywą wobec komunikacji miejskiej w czasach pandemii.

- Wprowadzenie do oferty MediaMarkt rowerów elektrycznych to odpowiedź na obecne trendy wśród konsumentów. Jako firma odpowiedzialna społecznie i troszcząca się o przyszłość naszej planety, staramy się zachęcać naszych klientów do korzystania z najbardziej ekologicznych dostępnych rozwiązań. Dlatego postanowiliśmy przyczynić się do popularyzacji rowerów elektrycznych w Polsce, uruchamiając jazdy testowe w wybranych marketach – mówi Robert Gotowski z Działu Zakupu MediaMarkt.