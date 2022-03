„W Muzeum” twórczy ferment. Pierwszy numer kwartalnika Muzeum Śląskiego

Kwartalnik ma być zaproszeniem do odwiedzin Muzeum, a także platformą do komunikacji i odnowienia kontaktu z gośćmi oraz innymi instytucjami kultury po okresie izolacji związanej z pandemią.

Działalność wydawnicza to, obok aktywności wystawienniczej i edukacyjnej, bardzo ważny aspekt funkcjonowania Muzeum. Jak dotąd pod szyldem instytucji opublikowano już ponad 400 pozycji. Katalogi wystaw, monografie, albumy, publikacje pokonferencyjne i książki dla dzieci wydawane przez Muzeum Śląskie cieszą się zainteresowaniem szerokiego grona odbiorców. Pozwalają poznać i lepiej zrozumieć różnorodne zjawiska zachodzące w sztuce, oblicza historii Śląska, bohaterów i bohaterek wydarzeń z przeszłości. Nowe wydawnictwo ma kontynuować tę misję, jednak jego zadanie jest szersze.

– Kwartalnik „W Muzeum” to nasza nowa inicjatywa. Chcemy, żeby była ona przede wszystkim okazją do spotkania. Spotkania z fascynującymi historiami, wyjątkowymi dziełami sztuki, cennymi zabytkami i nietuzinkowymi postaciami, o których na łamach pisma będą opowiadać zarówno pracownicy naszej instytucji, jak i zaproszeni goście – pisze we wstępie do pierwszego numeru „W Muzeum” Maria Czarnecka, dyrektorka Muzeum Śląskiego w Katowicach.