W nadchodzący weekend w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się jesienna edycja Kiermaszu Kwiatowego. Co w programie?

Od piątku do niedzieli (22-24 września) trwać będzie Parkowy Kiermasz Kwiatowy. To druga w tym roku edycja wydarzenia, które od wielu lat organizowane jest w Parku Śląskim w Chorzowie. Na imprezie rośliny ze swoich hodowli prezentują wystawcy z wielu ogrodnictw w naszym województwie. Bogata oferta kwiatów, bylin i drzewek sprawia, że coś odpowiedniego dla siebie znajdą tu zarówno osoby, które szukają np. kwiatów do mieszkania, jak i osoby, które chcą wzbogacić swój ogród rzadkim gatunkiem roślin.

W sobotę w ramach Parkowego Kiermaszu Kwiatowego odbędzie się również wydarzenie towarzyszące "Zielone działanie" organizowane we współpracy firmą Ebicom. Parkowi goście wspólnie sadzić różane krzewy, dzięki czemu w rabatach przy al. Ziętka pojawi się ok. 700 nowych roślin.

- Każdy uczestnik akcji otrzyma niezbędne materiały, takie jak sadzonki, a także wsparcie i wskazówki dotyczące prawidłowego sadzenia i pielęgnacji roślin. Dzięki temu będzie można dokładnie zadbać o nowo posadzone krzewy, aby mogły się rozwijać i ozdabiać przestrzeń Parku Śląskiego przyszłoroczną wiosną i latem. Warto zabrać ze sobą rękawice, a także obuwie robocze - informuje Park Śląski.

Również w sobotę odbywać się będzie Kwiatowa Gra Terenowa. Karty do gry można pobierać w godzinach 11.00-12.00 w Dyrekcji Parku Śląskiego przy Alei Różanej 2. Do udziału w zabawie uprawniają zapisy - można to zrobić drogą mailową pisząc na adres: marketing@parkslaski.pl. Zapisy będą przyjmowane do czwartku 21 września.