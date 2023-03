W Rybniku oddano do użytku kolejny odcinek bulwarów nad Nacyną. Dwa kilometry ścieżki dla pieszych i rowerzystów połączyły dwie dzielnice Piotr Chrobok

Po ok. 1,5 roku budowy, kolejny odcinek rybnickich bulwarów nad Nacyną został oddany do użytku. Rowerzyści i spacerowicze mogą już korzystać z fragmentu traktu pieszo-rowerowego łączącego dzielnice Niedobczyce i Niewiadom. To ponad dwukilometrowy odcinek, na całej długości szeroki na cztery metry.