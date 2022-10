W Spodku zagrają dawne gwiazdy piłki ręcznej. Drużyna Katowic zmierzy się z reprezentacją Śląska

Dawne gwiazdy piłki ręcznej w Spodku. Drużyna Katowic zagra z reprezentacją Śląska

W czwartek katowicki Spodek wezmą we władanie piłkarze ręczni. O godz. 18.30 rozegrany zostanie mecz eliminacji mistrzostw Europy Polska - Włochy, a zaraz po nim na boisko wybiegną dawne gwiazdy naszej piłki ręcznej, bo rozegrać pokazowy mecz drużyny Katowic z reprezentacją Śląska.

Na parkiecie zobaczymy m.in. byłych reprezentantów Polski Iwonę Niedźwiedź, Sławomira Szmala, Damiana Wleklaka, Rafała Kuptela, Zygfryda Kuchtę, Damiana Drobika, Adama Wiśniewskiego, Bartosza Jureckiego, Radosława Wasiaka czy Marcina Lijewskiego, którzy wzmocnią zespoły samorządowców.

- Wierzę, że to spotkanie będzie równie emocjonujące co mecz Polska - Włochy, choć pewnie będzie stało na nieco niższym poziomie. Wyjdziemy na boisko by pokazać, że piłka ręczna jest sportem dla wszystkich, bo o tym, że to bardzo widowiskowa gra nie musze nikogo przekonywać - powiedział wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, który zagra w jednej drużynie razem ze swoją żoną Jolantą, byłą piłkarką ręczną Ruchu Chorzów.