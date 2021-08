W szkołach w Rybniku serwują szpinakowe babeczki i mielone z warzyw Barbara Kubica-Kasperzec

Lekcje edukacji żywieniowej w wybranych szkołach, a w Miejskim Domu Pomocy Społecznej pensjonariusze wspólnie gotują i uprawiają owoce i zioła - to działania realizowane w ramach projektu StratKIT, którego celem jest zwiększenia roli zrównoważonego rozwoju w zamówieniach żywności i usług cateringowych w placówkach miejskich. Rybnik jako pierwsze miasto w Polsce realizuje ten pilotażowy program. I chociaż teraz wakacje, to w szkolnych stołówkach praca wre. Kucharki do perfekcji opanowują sztukę przemycania warzyw i owoców w każdym, przygotowywanym dla dzieciaków posiłku.