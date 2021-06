W szpitalu w Rybniku pacjentom po COVID-19 pomagają wrócić do normalności. Ruszyła rehabilitacja pocovidowa. "Pomagają nam stanąć na nogi"

- Mierzymy się ze strasznym osłabieniem organizmu. Po wyjściu ze szpitala nie mogłem wstać z łóżka i chodzić. Człowiek jest jak z waty. Domowa rehabilitacja pozwoliła mi postawić pierwsze kroki. Wciąż jeszcze daleko do normalności, ale specjaliści z Rybnika pomagają stanąć na nogi. Wrócić do normalności - przyznaje Ryszard Parki.

Lekarze, terapeuci i spora liczba specjalistycznego sprzętu. To wszystko czeka na osoby, u których COVID-19 pozostawił uszczerbek na zdrowiu. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku utworzono oddział rehabilitacji pocovidowej dla 20 osób. Rehabilitacja jest potrzebna, o czym doskonale wie rybniczanin Ryszard Parki. 65-latek po zakażeniu COVID-19 spędził miesiąc w szpitalu. Tydzień leżał pod respiratorem, a kolejne 7 dni go wybudzano.

Do normalności próbuje wrócić też Barbara Kasperek z Krakowa. Pierwsze dni choroby spędziła w domu. Duszności, kaszel, aż wreszcie zasłabnięcie. Trafiła do szpitala. Wąsy tlenowe, osocze, sterydy. To pomogło wyzdrowieć, ale to nie koniec leczenia.

Jednym z siedmiu pierwszych pacjentów na nowym pododdziale jest też 58-letni Janusz Sobik z Radlina. Dziś już pewnie stoi na nogach, ale po wyjściu ze szpitala wcale tak nie było. - Saturacja spadła do 60, karetką trafiłem do Pyrzowic. Dwa tygodniem z tlenem. Straszna choroba - zwraca uwagę.

Do szpitala w Rybniku trafiają pacjenci potrafiący poruszać się po sali, ale mający problem z czynnościami życia codziennego jak np. higiena. O skierowaniu decyduje lekarz POZ. Zazwyczaj jest wypisywane od dwóch do sześciu miesięcy po zakończeniu leczenia infekcji. Sama rehabilitacja w szpitalu trwa od dwóch do sześciu tygodni.

- Na podstawie badań możemy zaplanować odpowiedni trening dla pacjenta. Dzięki temu jest to bezpieczne i efektywne. Niektórzy startują od wstawania z łóżka, nauki chodu. Choć też są tacy, co potrafią pokonać kilkaset metrów - opowiada Andrzej Fojcik, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej w WSS nr 3 w Rybniku.

Pacjenci mogą korzystać z ćwiczeń na rowerkach, bieżni. Są ćwiczenia oddechowe, ogólnousprawniające, fizykoterapia, kinezyterapia. Do tego dochodzą konsultacje i leczenie pozostałych schorzeń. Są pacjenci z odleżynami, wymagający dializ, czy pomocy laryngologa (w dostępie do specjalistów pomaga szpital). Jak podkreśla ordynator, duże znaczenie ma wspaniały zespół fachowców, który tworzy pododdział. To m.in. fizjoterapeutka Anna Błaszków i oddziałowa Agnieszkę Waisman. Każdy bez wyjątku jest nie do przecenienia.

- Wychodzimy też na zewnątrz. Wczoraj grupa spacerowała po terenach zielonych. Należy pamiętać, że część tych osób do tej pory bała się wyjść z domu. Dla nich to już powrót do normalności. Następnym etapem będą treningi z nordic walking. Pomysłów jest więcej: grota solna, inhalacje. Są terapeuci, ale i psychologowie, bo zauważyliśmy w wielu przypadkach depresję. Ona rzutuje na całość. Stąd też pomoc psychologa. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie - kończy lek. Bernadeta Wiśniowska.