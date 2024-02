W tych miastach w Śląskiem jest najmniej rozwodów. Sprawdź, gdzie w naszym regionie jest najmniejsza liczba rozpadających się małżeństw!

Liczba rozwodów w skali ogólnopolskiej

Zestawienie ogólnopolskie, w jakim uwzględniono miasta z najmniejszą liczbą rozwodów oparto o dane Głównego Urzędu Statystycznego dla powiatów z 2022 roku. W rankingu, przygotowanym i opublikowanym przez serwis polskawliczbach.pl, najmniej rozwodów odnotowano wówczas w województwie małopolskim, a konkretnie w Makowie Podhalańskim, gdzie ich liczba na tysiąc mieszkańców wynosi 0,3. Co ciekawe, na przeciwległym biegunie znajduje się Płock, gdzie wartość wskaźnika odnotowano na poziomie 2,5. Na drugim miejscu na liście ogólnokrajowej widnieje położona w w tym samym regionie Sucha Beskidzka z liczbą rozwodów, wynoszącą 0,3. Trzecia i czwarta pozycja należą kolejno do Jordanowa oraz Proszowic, mieszczących się również w województwie małopolskim. Tam liczba rozwodów to odpowiednio 0,3 i 0,6.

Dane dla poszczególnych regionów w Polsce: