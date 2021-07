Wakacje 2021 nad Bałtykiem i za granicą. Gdzie wypoczniemy taniej lub za taką samą cenę jak nad polskim morzem? KIERUNKI, CENY OPRAC.: Monika Chruścińska-Dragan

Wakacje 2021 nad Bałtykiem nie należą do najtańszych. Eksperci już w czerwcu wyliczyli, że w tym roku za tygodniowy pobyt dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu zapłacimy tyle co za wakacje w Grecji. Teraz okazuje się, że wczasy w Grecji mogą kosztować nas nawet nieco taniej. W biurach podróży mimo sporego obłożenia są jeszcze oferty na lato. Sprawdziliśmy, gdzie za granicą wypoczniemy taniej lub za taką samą cenę co na polskim morzem.