Wakacje w lutym? Kenia, Izrael, Jamajka...Zobacz LISTĘ polecanych kierunków TOP 15

Jamajka, Kenia, Tajlandia - wybór kierunków jest ogromny!

Wśród krajów, które warto odwiedzić zimą są m.in. karaibskie wyspy Jamajka czy Kuba zachwycające kolorami, kontrastami i muzyką (na Jamajce można napić się wybornego rumu i pobujać się w rytmie reagge, na Kubie z kolei zapalić wyborne cygaro i zatańczyć salsę). Temperatura sięga tam aktualnie nawet do ponad 25 stopni Celsjusza.

TOP 15 krajów, gdzie w lutym i w marcu jest przepięknie oraz...ciepło!

Popularnym kierunkiem o tej porze roku są też Izrael, przyciągający turystów pięknymi plażami i historycznymi miejscami, ciekawą kulturą, Kenia z pięknymi rezerwatami i parkami narodowymi, sawanną i wędrującymi po niej dzikimi zwierzętami czy Tajlandia z egzotycznymi widokami, błękitną laguną oraz pysznym jedzeniem. W Izraelu w lutym i marcu jest około 20 stopni C, w Tajlandii powyżej 22 stopni C, w Kenii nawet około 30 stopni C.