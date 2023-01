Walentynkowe życzenia po śląsku. Konkurs UM Bieruń na św. Walentego. Co można wygrać?

- Co roku, 14 lutego do sanktuarium św. Walentego pielgrzymują tysiące wiernych z całej Polski, a także z zagranicy. Ta tradycja kultywowana jest już od kilku wieków. Od 2003 roku św. Walenty jest oficjalnie patronem Bierunia. W ostatnich latach „walentynki” po bieruńsku przechodzą do kanonu metropolitalnych wydarzeń - mówi Krystian Grzesica, burmistrz Bierunia.