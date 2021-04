Warta Poznań - Raków Częstochowa 0:2. Gutkovskis znów pogrążył beniaminka ZDJĘCIA

Piłkarze Rakowa odnieśli trzecie z rzędu ligowe zwycięstwo. Podobnie jak w pierwszym meczu z Wartą w Bełchatowie w roli głównej wystąpił Vladislavs Gutkovskis. Wówczas Łotysz w ostatniej minucie wykorzystał karnego, a teraz strzelił pierwszą bramkę dla częstochowian. Był to jego pierwszy gol w PKO Ekstraklasie od 29 listopada.

Losy tego spotkania mogły potoczyć się zupełnie inaczej. Gospodarze już w 10 minucie mieli świetną okazję do zdobycia prowadzenia, bo sędzia Krzysztof Jakubik za zagranie ręką Ivi Lopeza podyktował rzut karny dla Warty. Do piłki podszedł Mateusz Kupczak i trafił w poprzeczkę.

Raków groźniej zaatakował dopiero w 35 minucie. Do dośrodkowaniu Hiszpana Andrzej Niewulis mocno strzelił z 5 m, ale trafił wprost w bramkarza Adriana Lisa, który po tej interwencji długo był opatrywany przez lekarza. Kolejna akcja częstochowian przyniosła im prowadzenie. Daniel Szelągowski podał do Gutkovskisa, a ten wbiegł z piłką w pole karne i huknął z 10 m w samo okienko. To był szósty ligowy gol Łotysza w tym sezonie.