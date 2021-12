Wdowa po wybitnym muzyku Czesławie Niemenie zażądała od władz Bielska-Białej 20 tysięcy złotych

Bielsko-Biała. Spór o wizerunek Czesława Niemena

Instalacja Czesława Niemena na rondzie jego imienia u zbiegu ulic ul. Cieszyńskiej, Szarotki i Stawowej w Bielsku-Białej ma być w pewnym sensie wisienką na torcie kończącą jedną z najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat w Bielsku-Białej - gruntowną przebudowę ul. Cieszyńskiej. Ruchliwa droga była modernizowana przez ostatnie 2,5 roku, kosztowało to ponad 200 mln zł i została uroczyście otwarta w sierpniu tego roku.

Jeszcze przed oficjalnym oddaniem ulicy do użytku bielski Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg na zagospodarowanie ronda Czesława Niemena. Stanęły do niego dwie firmy, które zobowiązały się wykonać instalacje upamiętniającą muzyka. Wykonanie instalacji wyceniono na 157 tys. i 243 tys. zł. MZD wybrał tańszą z ofert. W efekcie na rondzie znalazła się konstrukcja z blachy, na której widoczny jest m.in. wizerunek artysty. Koncepcja takiej instalacji artystycznej, której autorami są artysta plastyk Jacek Grabowski oraz architekt Michał Kowalski, ma formę dwóch półpierścieni o promieniach około 2,85 m i wysokości od 23,3 m do 3,2 m. Uroczyste odsłonięcie instalacji odbyło się 8 grudnia.