Widzew Łódź - Zagłębie Sosnowiec WYNIK, ZDJĘCIA Pięć bramek w Łodzi. Wicelider przełamał się po serii bez zwycięstwa

Zagłębie zaczęło od mocnego uderzenia, ale przegrywało do przerwy

Pół godziny później Widzew doprowadził do wyrównania. Zaczęło się od straty piłki na środku boiska przez Szymona Pawłowskiego. Dawid Gojny w polu karnym wybił piłkę spod nóg Fabio Nunesa, ale trafiła do Bartosza Guzka, który skierował ją do bramki Zagłębia. Sosnowiczanie stracili jeszcze gola „do szatni”, gdy Dani Villa główką z bliska pokonał Kamila Bielikowa.