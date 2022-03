WKU wzywa rezerwistów. „Rozsyłane są fałszywe SMS-y dotyczące stawiennictwa” Mateusz Czajka

WKU nie kontaktują się z żołnierzami rezerwy za pomocą SMS-ów. Grzegorz Olkowski / Polskapress

Do niektórych dotarły już wezwania na ćwiczenia wojskowe. Z powodu kontekstu walk na Ukrainie dla wielu może być to informacja budząca zaniepokojenie. O komentarz poprosiliśmy rzeczniczkę Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień. - Nie jest to nagła akcja wywołana bieżącą sytuacją - zapewnia.