Włodzimierz Lubański będzie miał swój mural. Powstaje w Gliwicach

Mural przedstawiający Włodzimierza Lubańskiego, legendarnego kapitana reprezentacji Polski i Górnika Zabrze, powstaje w Gliwicach przy ulicy Przyszłości 2/6b.

Obraz tworzy duet artystów Czary-Mury, który specjalizuje się w uwiecznianiu postaci ważnych dla polskiej historii.

– Zawsze na nasze murale szukamy miejsca z ważnym dla postaci kontekstem i nigdy nie jest to miejsce przypadkowe – tłumaczy Marek Grela z tego zespołu. - W przypadku Włodzimierza Lubańskiego są to Gliwice, co więcej, konkretna dzielnica Sośnica, gdzie piłkarz urodził się i zaczynał przygodę ze sportem w swoim pierwszym klubie piłkarskim.

– Przyzwyczailiśmy już odbiorców naszej sztuki, że murale, które tworzymy, zawierają elementy ceramiczne. Tym razem przygotowałam okrągłe kafle w różnych odcieniach szkliwa - dodaje druga część duetu Marta Piróg, która zachęca, by na bieżąco śledzić postępy.

Włodzimierz Lubański został wybrany nieprzypadkowo.