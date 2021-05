Wodzisław Śląski. Na tych pasach jest niebezpiecznie, potrzebne jest oświetlenie. Co na to urzędy? Przerzucają się odpowiedzialnością

Mieszkańcy od lat wskazują, że przejścia dla pieszych w Wodzisławiu Śl. powinny zostać doświetlone. To na DK 78 również. Sprawą zainteresował się radny miejski Łukasz Chrząszcz. Wysłał pisma o konieczności realizacji niewielkiej inwestycji do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach oraz Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śl.

GDDKiA stoi na stanowisku, że choć DK 78 to droga krajowa, to jednak do Urzędu Miasta należy kwestia doświetlenia przejścia dla pieszych.

- Oświetlenie dedykowane jest elementem przynależnym do drogi, a jego wykonanie należy do zarządcy drogi - czytamy w odpowiedzi Urzędu Miasta.

Magistrat dodaje, że jest w stanie rozważyć doświetlenie miejsc zaproponowanym przez Radę Dzielnicy, np. przejścia dla pieszych (nie oświetleniem dedykowanym). Takie rozwiązanie może nie przynieść spodziewanego efektu.

- A jeśli na tym przejściu dojdzie do tragedii, to kto będzie za to odpowiedzialny? W imieniu mieszkańców apeluję o porozumienie. Zróbcie to doświetlenie 50/50 i pokażcie, że można się dogadać ponad podziałami. Wszak chodzi o ludzkie zdrowie i życie... - podsumowuje radny Łukasz Chrząszcz.

Do sprawy wrócimy.