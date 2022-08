Wodzisław: W szpitalu muszą wypłacić podwyżki, na które NFZ nie dał pieniędzy. - To grozi likwidacją szpitala - alarmuje dyrekcja OPRAC.: Barbara Kubica-Kasperzec

Szpital w Wodzisławiu i Rydułtowach nie ma środków na obowiązkowe podwyżki dla medyków ARC Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Dyrekcja szpitala w Wodzisławiu i Rydułtowach alarmuje, że w związku z wejściem w życie przepisów o wzroście minimalnego wynagrodzenia określonych grup zawodowych zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia, dalsze funkcjonowanie placówki, podobnie jak wielu innych, miejskich czy powiatowych szpitali w Polsce, jest zagrożone. Chodzi to, że wraz z zarządzeniem o podwyżkach medyków do lecznicy nie spłynęły pieniądze z NFZ zabezpieczone na ten cel. W przypadku wodzisławskiego szpitala możliwa jest z tego tytułu straty w wysokości 8 milionów zł i to tylko za jedno półrocze.